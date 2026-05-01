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Führungswechsel bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt: Claudia Guba übernimmt Leitung

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Führungswechsel bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt: Claudia Guba übernimmt Leitung
Landgerichtspräsident Franz Truppei und die künftige Leitende Oberstaatsanwältin Claudia Guba - Foto: Thomas Guba
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SCHWEINFURT – Wachwechsel an der Spitze der Schweinfurter Strafverfolgungsbehörde: Claudia Guba wird zum 1. Mai 2026 neue Leitende Oberstaatsanwältin. Die bisherige Vizepräsidentin des Landgerichts Schweinfurt folgt auf Axel Weihprecht, der zum 30. April in den Ruhestand verabschiedet wird.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich hat die 48-jährige Juristin zur neuen Chefin der Staatsanwaltschaft ernannt. Damit kehrt eine erfahrene Strafrechtlerin zurück zur Anklagebehörde, die zuletzt als Vorsitzende der Schwurgerichtskammer am Landgericht Schweinfurt tätig war.

Beeindruckende Karriere in der fränkischen Justiz

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Die gebürtige Wertheimerin blickt auf eine vielseitige Laufbahn zurück, die sie durch verschiedene Stationen in Unter- und Oberfranken führte:

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  • 2004: Karrierestart als Staatsanwältin in Bamberg, später in Würzburg.

  • 2008 – 2014: Richterliche Tätigkeit am Amtsgericht Gemünden und Landgericht Würzburg.

  • 2014 – 2022: Führungspositionen als Gruppenleiterin (StA Würzburg), Richterin am Oberlandesgericht Bamberg und Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.

  • Seit Ende 2022: Vizepräsidentin des Landgerichts Schweinfurt.

„Nerven wie Drahtseile“: Bekannt durch spektakuläre Prozesse

In ihrer Zeit als Vorsitzende der 1. Strafkammer leitete Claudia Guba zahlreiche Verfahren, die weit über die Region hinaus für Schlagzeilen sorgten. Zu ihren bekanntesten Fällen gehörten:

  • Der sogenannte „Brückenprozess“

  • Das Verfahren rund um die Gemeinschaft „Go-and-Change“

  • Ein spektakuläres „Cold-Case-Verfahren“

  • Das jüngste Mordverfahren gegen den Messerstecher von Mellrichstadt

Lob vom Landgerichtspräsidenten

Im Rahmen einer internen Feierstunde würdigte Landgerichtspräsident Franz Truppei die scheidende Vizepräsidentin als „durchsetzungsstarke Richterin“. Er hob besonders ihre Fähigkeit hervor, komplexe und emotionale Prozesse mit „Ruhe, Umsicht und zugleich Empathie“ zu führen. Truppei betonte, dass Guba mit ihrer Arbeit dem Ansehen der Schweinfurter Justiz einen „großartigen Dienst“ erwiesen habe.

Während Claudia Guba nun die Leitung der Staatsanwaltschaft übernimmt, ist ihre Nachfolge als Vizepräsidentin am Landgericht Schweinfurt aktuell noch ungeklärt.

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