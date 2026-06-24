Führungswechsel beim Staatlichen Schulamt: Nadine Moritz-Steigerwald übernimmt fachliche Leitung
SCHWEINFURT – An der Spitze des Staatlichen Schulamts für Stadt und Landkreis Schweinfurt hat ein personeller Wechsel stattgefunden: Nadine Moritz-Steigerwald folgt als neue fachliche Leiterin auf ihre Vorgängerin Stefanie Schiffer.
Offizielle Amtseinführung
Die offizielle Einführung von Nadine Moritz-Steigerwald fand in der vergangenen Woche im Landratsamt Schweinfurt statt. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung, die von den beiden Kreisschülersprechern Destiny Öhler und Saleem Mukhtary sowie Schulrätin Nicole Schmitt moderiert wurde, hießen hochrangige Vertreter der Region die neue Leiterin willkommen. Unter anderem sprachen Regierungsvizepräsident Jochen Lange, Landrat Florian Töpper und Oberbürgermeister Ralf Hofmann ihre Glückwünsche aus und blicken der zukünftigen Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen.
Struktur und Aufgaben des Schulamts
Das Staatliche Schulamt in Schweinfurt fungiert als zentrale Instanz für die Grund- und Mittelschulen im gesamten Stadt- und Landkreisgebiet. Die Behörde ist am Landratsamt angesiedelt und zeichnet sich durch eine duale Führungsstruktur aus:
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Fachliche Leitung: Diese Position übernimmt nun Nadine Moritz-Steigerwald.
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Rechtliche Leitung: Diese wird gemeinschaftlich durch den Landrat bzw. den Oberbürgermeister wahrgenommen.
Unterstützendes Leitungsteam
In ihrer neuen Funktion wird Nadine Moritz-Steigerwald durch ein erfahrenes Team von Schulräten unterstützt, die maßgebliche Schwerpunkte in der Bildungsarbeit setzen:
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Nicole Schmitt: Seit Oktober 2021 im Amt, verantwortet sie primär die Belange der Mittelschulen sowie die Bereiche Lehrerfortbildung und Ganztagsschule.
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Frank Hagen: Er zeichnet verantwortlich für die Angelegenheiten der Grundschulen sowie die Themenfelder Sport und Sicherheitserziehung.
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