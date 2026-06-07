Führungswechsel im Inspektionsbereich Süd: Sebastian Heim ist neuer Kreisbrandmeister
LANDKREIS SCHWEINFURT – Personelle Weichenstellung im Kreisfeuerwehrverband Schweinfurt: Landrat Florian Töpper hat Sebastian Heim mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum neuen Kreisbrandmeister bestellt. Der 43-Jährige übernimmt damit die Verantwortung für zwölf Feuerwehren im südlichen Landkreis und tritt die Nachfolge von Fabian Flederer an.
Der neue Kreisbrandmeister ist ab sofort der direkte Ansprechpartner für die Wehrleute in den Gemeinden Kolitzheim und Sulzheim.
Erfahrener Feuerwehrmann für den Inspektionsbereich Süd
Insgesamt umfasst der von Kreisbrandinspektor Daniel Scheller geleitete Inspektionsbereich Süd 32 Feuerwehren. Die Betreuung dieser Wehren teilt sich Sebastian Heim künftig mit seinen beiden Kreisbrandmeister-Kollegen Martin Zink und Oliver Lutz.
Heim bringt für seine neue, überörtliche Führungsaufgabe ein enormes Fundament an Einsatzerfahrung mit. Bereits seit September 2000 leistet er aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Sulzheim. Dort war er zudem zwölf Jahre lang – bis Anfang dieses Jahres – als stellvertretender Kommandant in vorderster Reihe aktiv. Beruflich ist der Familienvater als Anlagentechniker tätig.
Lob von der Feuerwehrführung und dem Landrat
Sein Vorgänger, Fabian Flederer, hatte das Amt des Kreisbrandmeisters aus persönlichen Gründen niedergelegt. Mit Sebastian Heim wurde jedoch schnell ein kompetenter Nachfolger gefunden, der in der Blaulichtfamilie der Region tief verwurzelt ist.
„Sebastian Heim ist ein sehr verlässlicher, erfahrener Feuerwehrmann, der sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt und bei den Kameradinnen und Kameraden hohes Ansehen genießt“, betont Kreisbrandrat Alexander Bönig mit Blick auf die Neubesetzung.
Landrat Florian Töpper dankte dem 43-Jährigen im Rahmen der offiziellen Bestellung ausdrücklich für seine Bereitschaft, diese wichtige ehrenamtliche Führungsverantwortung auf Landkreisebene zu übernehmen. Neben den besten Wünschen für die anstehenden Aufgaben und Einsätze sicherte Töpper dem neuen Kreisbrandmeister die volle Unterstützung des Landkreises Schweinfurt zu.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!