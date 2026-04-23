Führungswechsel im Jobcenter Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – An der Spitze des Jobcenters Bad Kissingen steht ein planmäßiger Führungswechsel bevor, da der derzeitige Geschäftsführer Stephan Herrmann seine Tätigkeit zum 30. Juni beendet und in seine thüringische Heimat zurückkehrt.
Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hat die Trägerversammlung frühzeitig über die Nachfolge entschieden und in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig Franziska Schnitzer zur neuen Geschäftsführerin bestellt. Frau Schnitzer, eine erfahrene Führungskraft der Agentur für Arbeit Schweinfurt, die aktuell erfolgreich die Geschäftsstelle Haßfurt leitet, übernimmt die Leitung zum 1. Juli 2026. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Agentur für Arbeit sowie im Jobcenter, unter anderem in der Arbeitsvermittlung. In derselben Sitzung wurde zudem beschlossen, dass Heiko Janetzek für weitere fünf Jahre als stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters Bad Kissingen tätig bleibt.
Der scheidende Landrat Thomas Bold gratulierte Frau Schnitzer zu ihrer Bestellung und erklärte: „Die Leitung des Jobcenters geht mit jeder Menge fachlicher und organisatorischer Herausforderungen einher. Ich bin überzeugt davon, dass Frau Schnitzer das Jobcenter mit Kompetenz, Erfahrung und Weitblick führen wird“. Auch Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schweinfurt, hob die bisherigen Leistungen von Franziska Schnitzer hervor. Er betonte die Bedeutung der neuen Aufgabe angesichts der anstehenden Reform des Bürgergeldes hin zu einer neuen Grundsicherung, die hohe Anforderungen an die Führung und Organisation stellt.
Frau Schnitzer dankte den Trägern für das Vertrauen und erklärte: „Die erfolgreiche Arbeit eines Jobcenters beruht vor allem auf erfahrenen und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam wollen wir für unsere Kundinnen und Kunden ein verlässlicher und moderner Dienstleister der neuen Grundsicherung sein. Unser Ziel ist es, sie dabei zu unterstützen, ihren Lebensunterhalt möglichst wieder durch eigene Erwerbstätigkeit zu sichern.“ Die Träger dankten Stephan Herrmann ausdrücklich für sein engagiertes Wirken, nachdem er Ende 2024 kurzfristig die Führung übernommen und erfolgreich wahrgenommen hatte.
Das Jobcenter Bad Kissingen ist eine gemeinsame Einrichtung des Landkreises Bad Kissingen und der Agentur für Arbeit Schweinfurt. Beschäftigte beider Träger arbeiten dort eng zusammen, um die Existenzsicherung zu gewährleisten und Bürgerinnen und Bürger bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
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