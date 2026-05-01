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Führungswechsel im Schweinfurter Rathaus: Sebastian Remelé verabschiedet sich

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Führungswechsel im Schweinfurter Rathaus: Sebastian Remelé verabschiedet sich
Der Stadtrat der Wahlperiode 2020-2026 nach seiner letzten Sitzung am 28. April 2026 - Foto: Werner Duske, Stadt Schweinfurt
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SCHWEINFURT – Eine Ära geht zu Ende: Am 28. April leitete Oberbürgermeister Sebastian Remelé zum letzten Mal eine Sitzung des Schweinfurter Stadtrates. Nach 16 Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung macht er Platz für seinen Nachfolger Ralf Hofmann, der sein Amt offiziell am 1. Mai antritt.

Remelé war bei den Kommunalwahlen im März dieses Jahres nicht mehr angetreten. Sein Nachfolger, Ralf Hofmann, wird bereits am 12. Mai seine Premiere im Sitzungssaal feiern, wenn er die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gremiums leitet.

Ehrungen für langjähriges Engagement

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Die letzte Sitzung der laufenden Periode stand ganz im Zeichen der Anerkennung. Oberbürgermeister Remelé nutzte den feierlichen Rahmen, um die beiden Bürgermeisterinnen Sorya Lippert und Ayfer Rethschulte sowie zahlreiche langjährige Stadtratsmitglieder für ihren Einsatz zum Wohle der Stadt auszuzeichnen.

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Stadtmedaillen in Gold, Silber und Bronze

Je nach Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Stadtrat erhielten die Mandatsträger die Stadtmedaille in verschiedenen Stufen:

  • Gold (mindestens vier Wahlperioden): Sorya Lippert, Peter Hofmann, Adolf Schön, Stefan Labus und Christiane Michal-Zaiser.

  • Silber (zwei Wahlperioden): Ayfer Rethschulte, Reimund Maier, Alexander Dahms, Werner Christoffel, Theresa Schefbeck, Uli Hader, Dr. Bernd Weiß, Maurice Breitkopf, Ralf Hofmann, Dr. Reginhard von Hirschhausen und Dagmar Bebersdorf.

  • Bronze (eine Wahlperiode): Florian Dittert, Karolin Große, Marietta Eder, Johannes Petersen, Marianne Prowald, Johanna Häckner, Holger Laschka, Barbara Mantel, Andrej Horn, Sebastian Madeiski, Daniela Mahler und Andrea C. Greber.

Mit dieser feierlichen Würdigung endet die aktuelle Legislaturperiode, bevor sich der Stadtrat im Mai in neuer Konstellation formiert.

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