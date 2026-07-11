Fünf Einbrüche in einer Nacht – Polizei fahndet nach drei Tätern

MOTTEN, LKR. BAD KISSINGEN – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in mehrere Garagen, Schuppen und Werkstätten eingebrochen. Dabei entwendeten sie unter anderem vier E-Bikes und hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei unbekannte Männer zwischen 2:15 Uhr und 3:30 Uhr Zugang zu insgesamt fünf Nebengebäuden. Teilweise waren die Gebäude unverschlossen, in anderen Fällen drangen die Täter gewaltsam ein.

Betroffen waren Anwesen in der Gartenstraße, der Dalherdaer Straße und der Buchenstraße. Die Einbrecher entwendeten vier E-Bikes sowie mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Beuteschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

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Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls in fünf Fällen eingeleitet. Zeugen wurden bereits befragt und Spuren gesichert. Im Rahmen der Ermittlungen veröffentlichen die Beamten nun eine Beschreibung der Tatverdächtigen.

Die drei gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben:

etwa 18 bis 25 Jahre alt

schlanke Statur

maskiert mit Schlauchschals und Base-Caps

zwei Täter waren dunkel gekleidet, der dritte trug grüne Oberbekleidung

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 09741/606-0 zu melden.