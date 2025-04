Für 9 Euro durch das gesamte NVM-Gebiet reisen

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ob aus GEROLZHOFEN Richtung WÜRZBURG oder vom Oberland zur VOgelsburg an der Volkacher Mainschleife – im Verkehrsgebiet des Nahverkehrs Mainfranken (NVM) erreichen Fahrgäste mit Bus und Bahn bequem und zuverlässig ihr Ziel. Dabei gilt im gesamten Verkehrsverbund das Prinzip: Ein Netz. Ein Ticket. Ein Tarif – und das für ganz Mainfranken.

Mit dem beginnenden Frühling und den wärmeren Temperaturen wächst bei vielen Menschen die Lust auf Ausflüge in der Region oder Besuche bei Freunden und Familie – besonders an Feiertagen und in den Ferien. Eine ideale Gelegenheit, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und die Region flexibel und preisgünstig zu entdecken.

Besonders attraktiv ist dabei das Mainfranken-Ticket, das als Aktionsticket bis einschließlich September 2025 über die NVM-App erhältlich ist. Für nur 9 Euro (Einzelperson) oder 27 Euro (Gruppe) kann man damit einen ganzen Tag lang im gesamten Verkehrsverbund unterwegs sein. „Es gibt so viel zu entdecken in unserem schönen Landkreis Schweinfurt und unserer Region Mainfranken,“ sagt Landrat Florian Töpper. „Ich kann das Mainfranken-Ticket hierfür nur empfehlen, zumal es auch die kostenlose Nutzung unseres Bedarfsverkehrs ,callheinz‘ ermöglicht.“

Der Nahverkehr Mainfranken wurde gegründet, um den öffentlichen Personennahverkehr in der Region zukunftsfähig zu gestalten und durch einheitliche Strukturen zu stärken. Seit dem 1. Januar 2025 fahren Fahrgäste in den Landkreisen SCHWEINFURT, HASSBERGE, RHÖN-GRABFELD, KITZINGEN, MAIN-SPESSART, WÜRZBURG sowie BAD KISSINGEN und in den Städten SCHWEINFURT und WÜRZBURG mit nur einem durchgängig gültigen Fahrschein.

Das Ticket kann über die neue NVM-App digital gekauft und entwertet werden. Auch im Bedarfsverkehr „callheinz“ ist das Mainfranken-Ticket gültig. Wer eine Fahrt buchen möchte, kann dies bequem über die „callheinz“-App tun. Wichtig ist, bei der Buchung unter „Rabatt/Abo hinzufügen“ die Option „Tageskarte Solo/Gruppe/Aktion“ auszuwählen – dann reduziert sich der Fahrpreis automatisch auf 0 Euro.

Der Landkreis Schweinfurt lädt dazu ein, den ÖPNV als umweltfreundliche und komfortable Alternative zu nutzen und dabei die Vielfalt der Region neu zu entdecken.