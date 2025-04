Für den Ernstfall: Feuerwehren proben Einsatz der Ölsperre auf dem Main

WIPFELD – Was passiert, wenn nach einem Schiffsunglück auf dem Main Öl oder andere umweltschädliche Stoffe ins Wasser gelangen? Um auf solche Szenarien vorbereitet zu sein, führt der Landkreis Schweinfurt regelmäßig Katastrophenschutz-Übungen durch.

Am Samstag, 5. April 2025, treffen sich verschiedene Feuerwehreinheiten am Fähranleger in Wipfeld, um das Einbringen einer Ölsperre auf dem Main zu trainieren. Diese Sperren sind essenziell, um die Ausbreitung von Öl oder anderen Betriebsstoffen auf der Wasseroberfläche zu verhindern.

Die Übung simuliert den vollständigen Ablauf eines solchen Einsatzes – von der Alarmierung bis zur Entfernung des umweltschädlichen Stoffes. Neben den örtlichen Feuerwehren sind auch die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung sowie Einheiten der DLRG mit Drohnen beteiligt.

Ölsperren kommen zum Einsatz, wenn Flüssigkeiten ins Wasser gelangen, die eine akute Gesundheits- und Umweltgefahr darstellen. Undichte Stellen an Booten oder Schiffen können solche Vorfälle verursachen. Die schnelle und koordinierte Reaktion der Einsatzkräfte ist entscheidend, um größere Schäden zu verhindern.

Die Übung findet am 5. April 2025 von 9:00 bis ca. 13:00 Uhr statt. In diesem Zeitraum kann es zu kleineren Beeinträchtigungen im Bereich der Fährstelle Wipfeld kommen.

Mit solchen realitätsnahen Einsatzübungen wird sichergestellt, dass die Feuerwehren, die DLRG und der Katastrophenschutz optimal auf den Ernstfall vorbereitet sind.