„Für die Musik begeistern!“: Anna-Lena Souza Santana übernimmt die Leitung der Volkacher Musikschule

20. Februar 2026Letztes Update 20. Februar 2026
Anna-Lena Souza Santana übernimmt die Leitung der Volkacher Musikschule
Foto: Katja Eden - Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein begrüßt offiziell die neue Leiterin der Volkacher Musikschule, Anna-Lena Souza Santana, und wünscht ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe.
VOLKACH – Die Musikschule Volkach steht seit Anfang Februar unter einer neuen Führung: Die studierte Sopranistin und Gesangspädagogin Anna-Lena Souza Santana hat die Leitung der Einrichtung übernommen.

Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein hieß die neue Chefin im Namen der Stadt, des Kollegiums und des Musikschulvereins offiziell willkommen und wünschte ihr viel Erfolg für die kommenden Aufgaben.

Die gebürtige Hessin, die an der Musikhochschule Würzburg studierte und unter anderem am Mainfrankentheater sowie beim Mozartfest tätig war, möchte die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Schule weiter ausbauen. Souza Santana zeigte sich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Ensembles und betonte, dass sie Menschen aller Altersgruppen für die Musik begeistern wolle.

Mit ihrer Erfahrung als Lehrbeauftragte an der Universität Würzburg und ihrer Arbeit am Fuldaer Dom bringt die Vollblutmusikerin umfassende pädagogische und künstlerische Kompetenz für ihre neue Rolle in Volkach mit.

