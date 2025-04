Für die SPD Schweinfurt tritt Ralf Hofmann als Oberbürgermeisterkandidat an

SCHWEINFURT – Überraschender Vorstoß der SPD: Als erste Partei hat die Schweinfurter SPD offiziell ihren Oberbürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im März 2026 vorgestellt. Ralf Hofmann, langjähriges Stadtratsmitglied und tief verwurzelt in der Stadtgesellschaft, soll für die Sozialdemokraten das Rennen um den Chefsessel im Rathaus machen.

„Wer mich kennt, weiß, dass ich überzeugter Sozialdemokrat bin, aber andere Positionen immer respektiere und auch schätze“, betont Hofmann in einer Mitteilung an die Presse. „Für Schweinfurt möchte ich in vorderster Linie mitwirken, dass wir mit guten Entscheidungen unsere Stadt wieder auf Kurs bringen.“

Der 57-Jährige ist Unternehmer, Vorsitzender des Aufsichtsrats beim Bauverein Schweinfurt eG und bestens vernetzt – sowohl in der Kultur- als auch in der Wirtschaftsszene der Stadt. Als Mitgründer des KulturPackts Schweinfurt (1994) und langjähriger Vorsitzender des Kunstvereins hat er sich ebenso einen Namen gemacht wie als Veranstalter des Stadtfestes. Im Stadtrat liegt sein Schwerpunkt auf Standort- und Industriepolitik. Er ist unter anderem Mitglied im Zweckverband Connbarracks sowie im IHK-Bezirksausschuss – ein Zeichen seiner Nähe zu wirtschaftlichen Fragen und Transformationsprozessen.

Gleichzeitig hebt Hofmann seine enge Verbindung zu Gewerkschaften und Betriebsräten hervor. Die wirtschaftliche Transformation der Region sieht er als seine oberste Priorität: „Ich werde gemeinsam mit IHK, Handwerkskammer, Betriebsräten und Gewerkschaft für den Standort Schweinfurt und die Arbeitsplätze kämpfen.“

Marietta Eder, Vorsitzende der Schweinfurter SPD, zeigt sich optimistisch: „Ralf Hofmann ist ein hoch angesehener, kompetenter und beliebter Kandidat. Seine tiefe Verwurzelung in unserer Stadt und sein Engagement machen ihn zu einer Idealbesetzung.“

Auch Stefan Rottmann, Bürgermeister von Schonungen und SPD-Fraktionschef im Kreistag, spricht sich klar für Hofmann aus. „Er ist ein Macher mit Mut und Ausdauer – genau das, was Schweinfurt jetzt braucht.“

Neben wirtschaftlichen Themen liegt Hofmann auch der gesellschaftliche Zusammenhalt am Herzen. Sicherheit – sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Realität – sei für viele Bürgerinnen und Bürger ein zentrales Anliegen. „Ich stehe für Weltoffenheit und eine multikulturelle Gesellschaft, aber auch für klare Werte und einen Rechtsrahmen, der sich aus unserem Grundgesetz ableitet.“

Hofmann plädiert für einen Stimmungswechsel in Schweinfurt. „Wir müssen wieder Freude am Gelingen haben, Optimismus ausstrahlen und auf unsere Stärken vertrauen – ohne dabei Probleme kleinzureden.“

In den kommenden Wochen will Ralf Hofmann viele Gelegenheiten schaffen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen – ganz im Zeichen eines offenen Dialogs über die Zukunft der Stadt.