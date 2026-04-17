Für ein gutes Aufwachsen: Johanniter betonen Bedeutung der frühkindlichen Bildung
WÜRZBURG / SCHWEINFURT – Zum Internationalen Kindergartentag am 21. April heben die Johanniter die zentrale Rolle von Kindertagesstätten als Orte der frühkindlichen Bildung hervor. In Unterfranken baut die Hilfsorganisation ihr Engagement weiter aus und übernimmt künftig den Betrieb der Kitas St. Gabriel und St. Anna in Würzburg sowie der Kita Maria-Theresia in Schweinfurt.
Stephan Pies, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe bei den Johannitern in Unterfranken, betont, dass Kitas Kindern wesentliche Entwicklungsräume bieten. In der Gemeinschaft lernen sie soziales Verhalten und erhalten wichtige Impulse für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Gleichzeitig leisten die Einrichtungen einen unverzichtbaren Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Langjährige Erfahrung und regionale Expansion
Mit der Übernahme der neuen Einrichtungen in Würzburg und Schweinfurt knüpfen die Johanniter an ihre umfassende Erfahrung in der Region an. Bisher betreibt die Organisation bereits 18 Kitas in und um Würzburg, teils seit über einem Vierteljahrhundert. Die Erweiterung des Angebots ist ein gezielter Schritt, um Familien vor Ort noch stärker zu unterstützen.
Der Internationale Kindergartentag am 21. April erinnert an den Pädagogen Friedrich Fröbel, der 1840 den ersten Kindergarten gründete und die Bedeutung des Spiels für die kindliche Bildung in den Fokus rückte.
Chancengleichheit als Leitbild
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist deutschlandweit der größte Träger von Kindertageseinrichtungen. Allein in Bayern betreuen mehr als 200 Einrichtungen – darunter Waldkindergärten und integrative Kitas – über 11.000 Kinder.
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Bildungschancen: Ziel ist es, allen Kindern bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.
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Inklusion: Das Angebot richtet sich an alle Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität oder Kulturkreis.
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Flexibilität: Bei Bedarf wird eine Ganztagsbetreuung sichergestellt, um den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden.
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