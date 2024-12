Für ein tolerantes Schweinfurt: Azubis können mit Ideen die „Gelbe Hand“ gewinnen

SCHWEINFURT UND LANDKREISE – Für ein tolerantes Schweinfurt: Auszubildende können sich noch bis Mitte Januar 2025 für den Wettbewerb „Gelbe Hand“ bewerben. Ziel des Wettbewerbs ist es, kreative Projekte zu fördern, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung – am Arbeitsplatz sowie darüber hinaus – einsetzen.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ruft Auszubildende in Schweinfurt dazu auf, mit ihren Ideen ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen. Dies könnte beispielsweise in Form eines Kurzfilms, einer Social-Media-Kampagne, einer Ausstellung über Menschen mit Migrationshintergrund oder einer Demokratie-Aktion geschehen. Jede Initiative, die Toleranz stärkt und Diskriminierung bekämpft, ist willkommen.

„Rechtsextreme treten immer dreister auf, was eine enorme Gefahr darstellt“, erklärt Michael Groha, Bezirksvorsitzender der IG BAU Mainfranken. „Deshalb ist es wichtig, extrem rechten und rassistischen Tendenzen entschlossen entgegenzutreten – gerade auch am Arbeitsplatz.“ Der Wettbewerb „Gelbe Hand“ biete jungen Menschen die ideale Gelegenheit, sich aktiv für Gleichbehandlung einzusetzen und ein klares Signal gegen Rassismus zu senden.

In Schweinfurt und Umgebung arbeiten in zahlreichen Branchen Menschen unterschiedlichster Herkunft erfolgreich zusammen – sei es im Bauwesen, in der Gebäudereinigung, im Handwerk oder in der Industrie. „Für Diskriminierung, Hass und Hetze gibt es hier keinen Platz“, so Groha weiter.

Die kreativsten Projekte werden mit attraktiven Geldpreisen belohnt: 1.000 Euro für den ersten Platz, 700 Euro für den zweiten und 500 Euro für den dritten Platz. Die Preisverleihung findet im März 2025 in Magdeburg statt.

Seit 18 Jahren wird die „Gelbe Hand“ vom Verein „Mach meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung gegen Rassismus“ verliehen. Interessierte können sich auf der Website des Vereins informieren und ihre Beiträge einreichen. Teilnahmeschluss ist der 15. Januar 2025. Weitere Informationen gibt es unter gelbehand.de.