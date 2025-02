Für manch einen sind 60 Euro viel Geld – Ehrlicher Finder und glückliche Verliererin

LOHR – 12-Jähriger findet verlorenen Briefumschlag mit 60 Euro und bringt ihn zur Polizei

Ein 12-jähriger Junge hat am Montag, den 03.02.2025, in der Oberen Schlachthausgasse einen offenen Briefumschlag mit 60 Euro Bargeld gefunden. Am darauffolgenden Dienstag erschien er gemeinsam mit seiner Großmutter bei der Polizei in Lohr, um den Fund zu melden.

Dank des Poststempels eines Logistikdienstleisters auf dem Umschlag konnte die Polizei die 95-jährige Besitzerin ermitteln, die den Umschlag tags zuvor verloren hatte.

Die Beamten brachten der Frau den Umschlag persönlich nach Hause. Als Dankeschön ließ sie dem ehrlichen Finder 5 Euro und eine Tüte Gummibärchen überreichen.