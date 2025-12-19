Für mehr Sicherheit: Einweihung Kreisverkehr Langendorf
LANGENDORF – Pünktlich zur Weihnachtszeit wurde ein bedeutendes Infrastrukturprojekt im südwestlichen Landkreis Bad Kissingen abgeschlossen: Der neue Kreisverkehr bei Langendorf ist offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Die Baumaßnahme, die einen langjährigen Unfallschwerpunkt entschärft, konnte mehr als vier Monate früher als ursprünglich geplant fertiggestellt werden – das offizielle Ende war erst für April 2026 vorgesehen.
Landrat Thomas Bold führte den schnellen Baufortschritt vor allem auf das zielorientierte Arbeiten der Baufirma Stolz zurück, die auch während der Haupturlaubszeiten ohne Stillstand arbeitete. Zudem spielten die günstige Witterung und die reibungslose Kooperation zwischen den Projektbeteiligten eine entscheidende Rolle. Der neue Kreisel verbindet nun die Autobahnauf- und -abfahrt der A 7 (Anschlussstelle Hammelburg) mit der Bundesstraße B 287 sowie der Kreisstraße KG 37. Damit wird nicht nur der Verkehrsfluss optimiert, sondern auch die Sicherheit für Radfahrer auf dem Weg nach Machtilshausen deutlich erhöht.
Gemeinschaftsprojekt mit ökologischem Mehrwert
Das Großprojekt wurde als Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Bad Kissingen, des Staatlichen Bauamts Schweinfurt und der Autobahn GmbH realisiert. Der Leiter des Staatlichen Bauamts Schweinfurt, Andreas Hecke, lobte die Federführung des Landkreises bei diesem Vorhaben. Neben der Fahrbahnerneuerung wurden durch den Abwasserzweckverband Hammelburg auch Kanalleitungen modernisiert. Ein bemerkenswerter ökologischer Aspekt: Im Zuge der Bauarbeiten wurde insgesamt mehr Fläche entsiegelt als neu versiegelt.
Investitionen in die regionale Sicherheit
Innenstaatssekretär Sandro Kirchner dankte gemeinsam mit dem Landrat den Anwohnern für ihre Geduld während der belastenden Umleitungsphasen. Er betonte, dass der Staat durch solche Investitionen Verantwortung übernehme und Probleme aktiv löse. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 3.398.000 Euro, wovon das Staatliche Bauamt mit 1.763.000 Euro den größten Anteil trägt. Der Freistaat Bayern unterstützt die Maßnahme zudem mit einer Förderung in Höhe von 340.000 Euro.
