Für Publikumsverkehr vorübergehend geschlossen: Bad Kissingens Zulassungsstelle am 24. und 25. Februar zu
BAD KISSINGEN – Die Standorte der Zulassungsstelle in Bad Kissingen, Bad Brückenau und Hammelburg bleiben am Dienstag, den 24. Februar, sowie am Mittwoch, den 25. Februar, ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Grund für die zweitägige Schließung ist eine interne Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ab Donnerstag, den 26. Februar, stehen dir die Teams an allen drei Standorten wieder wie gewohnt zur Verfügung. Bitte beachte, dass Zulassungsvorgänge grundsätzlich ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung unter https://lrakg.flexappoint.de/#/ bearbeitet werden können. Das Landratsamt Bad Kissingen bedankt sich für dein Verständnis.
