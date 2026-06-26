Fußball-Gauditurnier mit DKMS-Registrierungsaktion in der Gartenstadt
SCHWEINFURT/GARTENSTADT – Die Vereinsjugend des Bürgervereins Gartenstadt lädt am Samstag, den 4. Juli 2026, zu ihrem beliebten Fußball-Gauditurnier ein. Veranstaltungsort ist der Platz der Gartenstadt-Grundschule.
Sportliches Engagement für den guten Zweck
Das Turnier findet in diesem Jahr unter einem besonderen Zeichen statt: Zur Erinnerung an den Ende 2025 an Leukämie verstorbenen Gartenstädter Joey Akers wird während der Veranstaltung eine DKMS-Registrierungsaktion durchgeführt.
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Zeitraum der Registrierung: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr.
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Ablauf: Interessierte können während des Turniers einfach vorbeikommen und sich registrieren lassen.
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Motto: „DKMS – Wir besiegen den Blutkrebs – Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!“
Weitere Informationen
Alle weiteren Details zum Fußball-Gauditurnier sowie zur DKMS-Registrierungsaktion sind auf der offiziellen Webseite des Vereins unter www.gartenstadt-sw.de abrufbar.
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