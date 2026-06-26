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Fußball-Gauditurnier mit DKMS-Registrierungsaktion in der Gartenstadt

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Fußball-Gauditurnier mit DKMS-Registrierungsaktion in der Gartenstadt
Symbolfoto: 2fly4
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Keiler Helles

SCHWEINFURT/GARTENSTADT – Die Vereinsjugend des Bürgervereins Gartenstadt lädt am Samstag, den 4. Juli 2026, zu ihrem beliebten Fußball-Gauditurnier ein. Veranstaltungsort ist der Platz der Gartenstadt-Grundschule.

Sportliches Engagement für den guten Zweck

Das Turnier findet in diesem Jahr unter einem besonderen Zeichen statt: Zur Erinnerung an den Ende 2025 an Leukämie verstorbenen Gartenstädter Joey Akers wird während der Veranstaltung eine DKMS-Registrierungsaktion durchgeführt.

Weitere Informationen

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Alle weiteren Details zum Fußball-Gauditurnier sowie zur DKMS-Registrierungsaktion sind auf der offiziellen Webseite des Vereins unter www.gartenstadt-sw.de abrufbar.

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