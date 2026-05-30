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Fußball-Spektakel im Sachs-Stadion: Große AOK Kinder-WM 2026

30. Mai 2026Letztes Update 30. Mai 2026
Fußball-Spektakel im Sachs-Stadion: Große AOK Kinder-WM 2026
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Das Schweinfurter Sachs-Stadion wird am Sonntag, den 31. Mai 2026, zum Schauplatz eines der größten Nachwuchs-Fußballturniere der Region Main-Rhön. Unter dem Banner der „AOK Kinder-WM 2026“ kicken über 40 U11-Mannschaften um den begehrten Weltmeistertitel. Die Gesundheitskasse lädt alle sportbegeisterten Familien bei freiem Eintritt zu einem Tag voller Emotionen, Teamgeist und Bewegung ein.

Das Großevent verbindet sportlichen Ehrgeiz mit einem bunten Gemeinschaftserlebnis für Groß und Klein. Als Schirmherr der Veranstaltung konnte Stefan Funk gewonnen werden, der gemeinsam mit den Veranstaltern den Startschuss für das Turnier geben wird.

Über 40 Teams im WM-Fieber

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Die teilnehmenden U11-Jugendmannschaften aus der gesamten Region dürfen in die Rollen der großen Fußballnationen schlüpfen und die offizielle Weltmeisterschaft im Kleinformat nachspielen. Für die Nachwuchskicker ist der Auftritt im großen Sachs-Stadion, wo sonst die Profis auflaufen, ein absolutes Highlight ihrer noch jungen Karriere.

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Die AOK Schweinfurt präsentiert sich mit diesem Event als aktiver Partner der regionalen Gemeinschaft und möchte ein Zeichen für die Bedeutung von Sport und Bewegung im Kindesalter setzen.

Der Zeitplan für den Turniertag

Besucher und Fans können sich auf einen straff organisierten und spannenden Turniertag freuen:

  • 08:30 Uhr: Feierliche Eröffnungsfeier mit dem Einzug der Mannschaften ins Stadion

  • 09:00 Uhr: Offizieller Turnierbeginn und Start der Gruppenphase

  • ca. 15:00 Uhr: Turnierende mit anschließender Siegerehrung

Für das leibliche Wohl der zahlreichen kleinen Sportler und der mitreisenden Familien ist auf dem Stadiongelände bestens gesorgt. Der Eintritt für alle Zuschauer ist über den gesamten Tag hinweg frei.

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