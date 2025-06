Fußballaktionstag mit knapp 100 Schülern in der Grundschule Wasserlosen

WASSERLOSEN, LKR. SCHWEINFURT – Die Mädchenfußballabteilung des FC Schweinfurt 05 führte am Freitag, den 30. Mai, einen Fußballaktionstag mit der Grundschule Wasserlosen durch, der bei strahlendem Wetter stattfand.

Rektorin Frau Väth begrüßte die Schüler auf dem Sportplatz, wo sie von den Kindern und zahlreichen helfenden Eltern mit einem Lied empfangen wurden. Nach einem musikalisch untermalten Aufwärmprogramm unter der Leitung der Schule durchliefen die in zehn Gruppen eingeteilten Kinder zehn verschiedene Fußballstationen. Auch Bürgermeister Anton Gößmann besuchte die Veranstaltung, um sich ein Bild von den sportlichen Aktivitäten der Kinder zu machen.

An den Stationen konnten die Kinder ihre Fähigkeiten im Flanken schlagen, Kopfballspiel, Dribbeln (mit und ohne Zeitmessung), Kurzpassspiel über eine Prallwand und Elfmeterschießen unter Beweis stellen. Eine Athletikstation forderte kognitive und motorische Fähigkeiten mit einbeinigen Übungen heraus. Zudem kamen Sprintfallschirme zum Einsatz, und die Kinder konnten ihre Schussstärke messen lassen.

Zum Abschluss des gelungenen Fußballaktionstags erhielten alle Schüler eine Urkunde, eine Ansteckspange und eine Medaille. Der FC Schweinfurt 05 bedankte sich bei allen Helfern, Eltern, Schülern und Lehrkräften für ihren Beitrag zu diesem erfolgreichen Tag, der den Kindern viel Freude bereitete.

Schulen, Kindertagesstätten und Kindergärten, die ebenfalls Interesse an einer solchen kostenlosen Veranstaltung mit dem FC Schweinfurt 05 haben, können sich per E-Mail an frauen-maedchenfussball@fcschweinfurt05.de wenden.