Fußballfan nach Sachbeschädigung gestellt – Polizei sucht weiter Zeugen

HAUSEN B.WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG – Am Samstagmorgen konnte ein Fan des HSV am Autohof Gramschatz nach einer Sachbeschädigung gestellt werden. Drei Tatverdächtige konnten bisher noch nicht ermittelt werden.

Gegen 09:45 Uhr konnten Würzburger Polizeibeamte, nach einem Hinweis durch einen aufmerksamen Bürger, mehrere HSV-Fans am Autohof Gramschatz antreffen. Der Zeuge hatte beobachten können, wie mehrere junge Männer ein Trafohäuschen mit Schmierereien mit HSV-Bezug beschädigten.

Ein Tatverdächtiger, ein 19-jähriger Deutscher, konnte vor Ort ermittelt werden. Zu drei weiteren Tatverdächtigen wird noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.