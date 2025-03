Fußballspieler während dem Spiel bestohlen

ESTENFELD / LKR. WÜRZBURG – Am Sonntagmittag fand ein Fußballspiel zwischen den Mannschaften aus Estenfeld und Zell/Margetshöchheim in der Sportanlage Estenfeld, Maidbronner Straße 40 in Estenfeld, statt.

Hierbei bewahrten die Spieler die Habseligkeiten in den Umkleidekabinen des Vereinsheim auf. Das Vereinsheim war während des Spieles unverschlossen. Lediglich die Kabinentüre der Gastmannschaft wurde verschlossen. Während des Spiels betrat ein oder mehrere bislang unbekannter Täter die Heimkabine und entwendete/n aus mehreren Geldbörsen insgesamt ca. 500 Euro Bargeld.

In o. g. Fall bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email:pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de