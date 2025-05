Fußballtag mit 372 Schülern in der Kerschensteinerschule

SCHWEINFURT – An zwei Tagen war das Trainerteam der Frauen- und Mädchenabteilung des FC Schweinfurt 05 zu Besuch in der Kerschensteiner Grundschule in Schweinfurt, um dort einen Sepp-Herberger-Tag durchzuführen.

In Kooperation mit Schulleiterin Cornelia Zwirrlein und dem Schulsportbeauftragten Sebastian Lauer konnten insgesamt 371 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klassen am Schulsportplatz begrüßt werden.

Die 3. und 4. Klässler absolvierten erfolgreich das DFB-Fußballabzeichen, das aus fünf Stationen bestand: einen Dribbelparcours, Kopfballzielen auf ein Tor, Flanken in ein Zielfeld, Elfmeterschießen auf verschiedene Torzonen und Druckpässe gegen eine Bank. Zusätzlich zu diesen Pflichtübungen wurden den Schülern kleine neuroathletische Übungen zur Förderung der Auffassungsgabe gezeigt.

Die jüngeren Schüler der 1. und 2. Klassen nahmen am Paule-Schnupperabzeichen teil, das für die 6- bis 8-Jährigen drei altersgerechte Stationen umfasste. Mit viel Spaß und Eifer meisterten auch sie alle Aufgaben.

Am Ende des Aktionstages erhielten alle Kinder die goldene Sepp-Herberger-Medaille sowie das jeweilige Fußballabzeichen als Ansteckspange. Der FC Schweinfurt 05 freute sich über die leuchtenden Kinderaugen und bedankte sich bei den Lehrkräften und Eltern für die Unterstützung.

Der Verein betont die Wichtigkeit solcher Aktionen, um Kindern den Fußball näherzubringen und vielleicht den einen oder anderen für den Sport zu begeistern. Interessierte Schulen, Horte und Kitas können sich gerne unter frauen-maedchenfussball@fcschweinfurt05.de melden, um einen eigenen Sepp-Herberger-Tag zu vereinbaren.