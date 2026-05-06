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Fußgänger auf Zebrastreifen erfasst: 35-Jähriger bei Kollision verletzt

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026
Fußgänger auf Zebrastreifen erfasst: 35-Jähriger bei Kollision verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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KITZINGEN – Am Dienstagmorgen kam es in der Marktbreiter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst wurde. Der Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 07:40 Uhr, als ein 35-jähriger Mann die Marktbreiter Straße an dem dortigen Fußgängerüberweg ordnungsgemäß überqueren wollte. Zeitgleich war eine 65-jährige Frau mit ihrem VW Polo auf der Straße unterwegs.

Frontalkollision am Überweg

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Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 35-Jährigen frontal. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der Fußgänger über die Motorhaube des Wagens und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

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Medizinische Versorgung und Ermittlungen

Der 35-Jährige erlitt Verletzungen, die eine ambulante Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus erforderlich machten. Die Fahrerin des VW Polo blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Unfallursache zu klären und festzustellen, wie es zu dem Übersehen des Fußgängers auf dem Zebrastreifen kommen konnte.

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