Fußgänger erheblich alkoholisiert – Zusammenstoß auf der Landstraße – Polizei ermittelt

SANDBERG – Ein stark alkoholisierter Fußgänger hat am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 19 zwischen Waldberg und Gefäll einen Verkehrsunfall verursacht. Der 48-Jährige war laut Polizeibericht gegen 07:20 Uhr dunkel gekleidet und stark schwankend auf der Landstraße unterwegs, sodass mehrere Fahrzeuge Ausweichmanöver einleiten mussten. Trotz dieser Reaktionen kam es zur Kollision mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Mercedes.

Der 55-jährige Autofahrer hielt nach dem Zusammenstoß sofort an und leistete dem leicht verletzten Fußgänger Erste Hilfe. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen gelang es ihm, den Betrunkenen daran zu hindern, erneut vor herannahende Autos zu laufen. Eine herbeigerufene Polizeistreife führte bei dem 48-jährigen Deutschen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von fast zwei Promille ergab.

Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Während der Fußgänger mit leichten Verletzungen davonkam, beläuft sich der Sachschaden am Mercedes auf rund 600 Euro. Die Polizeiinspektion bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch den Mann gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.