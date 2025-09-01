Fußgänger geht bei Niederwerrn über die Bundesstraße und wird von Pkw erfasst

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitagvormittag überquerte ein Fußgänger unvermittelt die Bundesstraße und wurde von einem Pkw erfasst. Er zog sich glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu.

Gegen 10:20 Uhr wollte der 22-Jährige im Bereich der Abzweigung nach Niederwerrn die Bundesstraße 303 überqueren und lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein herannahender Peugeot-Fahrer konnte nicht mehr abbremsen und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Fußgänger alkoholisiert war. Er wurde durch den Aufprall glücklicherweise nicht so schwer verletzt, wie zunächst erwartet. Der Mann wurde mit leichteren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Peugeot-Fahrer blieb körperlich unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Schweinfurter Polizei. Dabei wurden die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Strecke war kurzzeitig gesperrt.