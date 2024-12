Fußgänger in Lohr angefahren und geflüchtet

LOHR AM MAIN, LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am 20.12.2024, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich an einem Zebrastreifen an der Einmündung zur Grafen-von-Rieneck-Straße, nahe der Hubertus Apotheke, eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.

Ein Fußgänger hatte den Zebrastreifen bereits zur Hälfte überquert, als ein weißer Audi von der Alfred-Stumpf-Straße kommend in Richtung Krankenhaus fuhr. Der Audi erfasste den Fußgänger im Bereich des rechten Knies mit geringer Geschwindigkeit. Anstatt anzuhalten, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Krankenhaus fort.

Der Fußgänger erlitt Schmerzen am rechten Knie, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Der durch die Polizei ermittelte Unfallverursacher wird sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.