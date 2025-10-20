Auto IU
Fußgänger stürzt und verletzt sich schwer
GAUKÖNIGSHOFEN – In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags kam es in Eichelsee auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen Am Wiesengrund und Ochsenfurter Straße zu einem Unfall, bei dem ein 48-jähriger Deutscher schwer verletzt wurde. Der Mann war zu Fuß mit seinem Fahrrad unterwegs, stolperte nach eigenen Angaben und stürzte alleinbeteiligt auf die Straße.
Der Verunfallte musste einige Zeit an der Unfallstelle gelegen haben, bis er von seiner Ehefrau gefunden wurde. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den schwerverletzten Mann vor Ort, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.
