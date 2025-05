Fußgänger tritt nach Radfahrer – Polizei Gerolzhofen ermittelt

DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT – Auf dem Radweg zwischen Donnersdorf und Falkenstein kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei Gerolzhofen ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr begegneten sich auf dem Fahrradweg zwischen Donnersdorf und Falkenstein ein bislang unbekannter Fußgänger und ein 53-jährigen Radfahrer. Der Fußgänger trat aus noch unklarer Ursache unvermittelt in Richtung des 53-Jährigen und traf diesen am Bein. Der Radfahrer konnte einen Sturz jedoch verhindern, wurde aber leicht am Bein verletzt.

Um eine Konfrontation zu vermeiden, entfernte sich der Radfahrer von der Örtlichkeit.

Der unbekannte Fußgänger kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Circa 175 cm groß

Circa 35 Jahre

Dunkle kurze Haare

Hatte einen braunen glatthaarigen Mischlingshund bei sich

Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09382/940-0 zu melden.