Fußgängerin frontal von PKW erfasst – Wichtige Zeugin gesucht
MILTENBERG – Am Mittwochabend ist eine junge Frau auf dem Busparkplatz an der Mainstraße frontal von einem PKW erfasst und zu Boden geschleudert worden. Die 33-jährige Frau musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei bittet eine wichtige Zeugin, die sich noch vor der Personalienfeststellung entfernt hatte, sich umgehend zu melden.
Der Unfall ereignete sich gegen 18:45 Uhr. Die 33-jährige Frau war in Begleitung einer weiteren Dame zu Fuß auf dem Busparkplatz in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Peugeot fuhr währenddessen auf den Parkplatz ein und erfasste die Fußgängerin frontal. Die Geschädigte musste aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.
Die Polizeiinspektion Miltenberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Insbesondere wird eine unbeteiligte Zeugin, die den Vorgang beobachten konnte, jedoch vor der polizeilichen Aufnahme die Unfallstelle verließ, gebeten, sich zu melden, um bei der Aufklärung des Sachverhalts zu helfen.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/945-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!