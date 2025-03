Fußgängerin in Schweinfurt angefahren – Zeugen gesucht

SCHWEINFURT – Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw in der Friedrichstraße

Am Montag, gegen 13:13 Uhr, kam es an der Ausfahrt eines Firmenparkplatzes in der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein silberner Pkw fuhr von einem Firmenparkplatz in den Fließverkehr ein und übersah dabei eine 22-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg unterwegs war.

Durch den Anstoß wurde die junge Frau leicht am Bein verletzt. Ihr Kinderwagen wurde dabei beschädigt, jedoch blieb das darin liegende Kind unverletzt. Der Fahrer des Pkw hielt kurz an, sprach mit der Verunfallten und fuhr anschließend weiter. Aufgrund von Sprachschwierigkeiten zwischen den Beteiligten kann es zu einem Missverständnis gekommen sein, das den Fahrer möglicherweise veranlasste, die Unfallstelle zu verlassen.

Die Polizei Schweinfurt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder der jungen Frau zu Hilfe gekommen sind. Des Weiteren werden Hinweise zum Fahrer des Pkw gesucht.

Der gesuchte Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Alter: etwa 25 – 35 Jahre

Blonde Haare

Fahrzeug: silberner oder hellgrauer Kombi

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.