Fußgängerin stürzt nach Begegnung mit Radfahrer
EIBELSTADT IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Mittwochnachmittag ist eine 70-jährige Fußgängerin auf einem Trampelpfad zwischen der Würzburger Straße und dem Tegut-Parkplatz gestürzt. Die deutsche Staatsangehörige war gegen 14:30 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihr ein Radfahrer entgegenkam.
Nach eigenen Angaben wich sie dem bergab fahrenden Radfahrer aus und kam dabei zu Fall. Die Frau musste im Anschluss ärztlich behandelt werden. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt ermittelt nun, ob und in welchem Umfang der bislang unbekannte Radfahrer an dem Sturz beteiligt war.
Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter folgender Telefonnummer entgegen: 09331/8741-0
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