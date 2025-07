Fußmatte vorsätzlich in Brand gesteckt – Kriminalpolizei ermittelt

WÜRZBURG / ZELLERAU – Die Fußmatte in einem Mehrfamilienhaus wurde am Mittwochabend vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 21:05 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Würzburger Berufsfeuerwehr war mit starken Kräften schnell vor Ort und evakuierte zunächst das Gebäude. Bei Eintreffen der Beamten konnte der Brandort bereits ausfindig gemacht werden. Ein bislang Unbekannter hatte die Fußmatte im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Fröhlichstraße in Brand gesteckt. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und hofft hierbei insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/457-1732 zu melden.