Fußtritte gegen den Kopf – Mann nach Angriff auf 62-Jährigen in Untersuchungshaft

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Ein 44-jähriger Mann soll am Sonntagabend einen 62-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 44-Jährige mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit am Sonntag gegen 17:50 Uhr einen 62-Jährigen angegriffen haben, der auf einer Parkbank am Place de Caen saß. Nachdem der Mann zu Boden gestürzt war, soll der Tatverdächtige ihn mit Fußtritten gegen den Kopf verletzt haben.

Nach einem Notruf durch einen Zeugen machten sich zahlreiche Polizeistreifen auf den Weg zum Einsatzort. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später noch am Place de Caen widerstandslos festnehmen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich Hinweise auf eine mögliche psychische Belastung des Mannes.

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Der 62-Jährige, ebenfalls mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit, wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und führt diese in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Am Montag wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.