Gabriele Jakob und Oliver Schulte neu im CSU-Bezirksvorstand

BAD NEUSTADT – Großer Erfolg für die CSU in STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT: Beim Bezirksparteitag wurden die Landratskandidatin Gabriele Jakob aus EUERBACH sowie Oberbürgermeisterkandidat Oliver Schulte aus SCHWEINFURT erstmals in den CSU-Bezirksvorstand gewählt. Beide bezeichneten die Veranstaltung als „sehr erfolgreich“ für die Region und betonten, dass sie die Interessen ihrer Heimat mit einem starken Team auf unterfränkischer Ebene vertreten wollen.

Auch die weiteren Vertreter der CSU aus dem Raum SCHWEINFURT konnten mit guten Ergebnissen überzeugen: Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber aus SCHWEBHEIM wurde erneut mit einem sehr guten Ergebnis als eine von fünf stellvertretenden Bezirksvorsitzenden bestätigt. Mathias Ritzmann (SCHWEINFURT) bleibt Schatzmeister des Bezirksvorstands. Ebenfalls wiedergewählt wurden Bezirkstagspräsident Stefan Funk (SCHWEINFURT), Stadträtin Karolin Große (SCHWEINFURT) sowie Bürgermeister Christian Zeißner aus WAIGOLSHAUSEN.

Ministerpräsident Markus Söder hob in seiner Rede die Bedeutung Bayerns als Vorreiter in der KI-Forschung hervor. Nur durch Investitionen in Technologie könne der Freistaat seine Spitzenstellung halten. Jakob und Schulte begrüßen in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Bewerbung des Standorts SCHWEINFURT für eine europäische KI-Gigafabrik. Besonders die Fläche der Conn-Barracks biete laut den Kandidaten ideale Voraussetzungen. Es gelte nun, das Gelände zügig zu erwerben, Stromversorgung sicherzustellen und die baurechtlichen Weichen zu stellen.

Stefan Funk betonte, wie wichtig es sei, dass die Kandidaten durch ihre Einbindung in den Bezirksvorstand eng mit allen politischen Ebenen vernetzt seien. Anja Weisgerber sieht in dem Parteitag ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit: Die CSU gehe gestärkt in den anstehenden Kommunalwahlkampf und werde die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis fortsetzen.