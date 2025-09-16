Gadenfest am 21. September in Geldersheim
GELDERSHEIM – Das Gadenfest in Geldersheim lädt am Sonntag, den 21. September 2025, von 14 bis 18 Uhr vor die malerische Kulisse der Kirchenburg ein. Das traditionelle Fest, das besonders bei Wanderern und Radfahrern beliebt ist, bietet eine gemütliche Atmosphäre für die ganze Familie.
Kulinarisch werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen, fränkischem Federweißer, einer deftigen Brotzeit sowie frischem Flammkuchen, der von der KJG unterstützt wird, verwöhnt. Für die kleinen Gäste gibt es eine Bastelstraße, die zum kreativen Austoben einlädt.
Ein besonderes Highlight ist die Ausstellung in der Gadengalerie. Unter dem Titel „Ein Haus für mein Fantasiewesen“ zeigt der Gadenverein einzigartige Werke, die im Kunstunterricht der Grundschule Geldersheim entstanden sind.
