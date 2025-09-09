Gängsterpaar-Zugfahrt endet hinter Gittern
ASCHAFFENBURG – Die gemeinsame Zugreise eines jungen Paares aus Litauen endete am Sonntagmorgen in Aschaffenburg. Die Bundespolizei stellte bei einer Fahrkartenkontrolle fest, dass beide Personen aufgrund von offenen Haftbefehlen gesucht wurden. Sie sind verdächtig, in der Vergangenheit mehrere Straftaten begangen zu haben.
Die Bundespolizisten wurden in einem ICE von Frankfurt am Main nach Aschaffenburg gerufen, weil das litauische Pärchen ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Bei der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass gegen beide ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Offenburg vorlag.
Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Litauer im Verdacht stehen, im vergangenen Jahr mindestens zweimal Hotelrechnungen nicht bezahlt und zudem gemeinsam einen räuberischen Diebstahl unter Androhung von Gewalt begangen zu haben. Beide Personen wurden festgenommen und am Montagnachmittag dem zuständigen Haftrichter in Offenburg vorgeführt, der entschied, sie in einer Justizvollzugsanstalt unterzubringen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!