Gästeführungen im März in Schweinfurt Stadt und Land
SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt dich im März zu verschiedenen öffentlichen Gästeführungen ein, die Einblicke in Erfindungen, mittelalterliche Gassen und historische Biografien bieten. Du kannst Tickets für diese Erlebnisse direkt vor Ort im Rathaus am Markt 1 oder online unter tourismus.schweinfurt.de/buchen/erlebnisse-buchen/index.html#/erlebnisse erwerben.
Den Auftakt macht am 7. März um 16:00 Uhr eine Führung durch die Sachs-Ausstellung für 10 €, bei der du in einer ehemaligen Produktionshalle mehr über die bahnbrechenden Motoren und die Unternehmensgeschichte der Familie Sachs erfährst. Am 12. März um 19:00 Uhr begleitet dich der Nachtwächter mit Laterne und Hellebarde für 10 € durch die nächtliche Altstadt, während am 13. März um 15:00 Uhr die Tour zu Gedenkstätten bemerkenswerter Frauen für ebenfalls 10 € faszinierende weibliche Lebenswege beleuchtet.
Kulinarisch wird es am 20. März um 16:00 Uhr bei „GenussHoch³ – Schweinfurts Schokoladenseiten“, einer kombinierten Führung mit Schokolade und fränkischem Rotwein für 16 €. Am 22. März um 15:00 Uhr folgt für 10 € ein Rundgang in leichter Sprache über den in Schweinfurt geborenen Dichter Friedrich Rückert, bei dem wichtige Erinnerungsorte besucht werden. Den Abschluss bildet am 26. März um 18:00 Uhr der Landsknecht Orlando, der dich für 10 € entlang der Stadtmauer führt und Anekdoten aus der Zeit der Reichsstadt erzählt.
Da die Teilnehmerzahlen für alle Termine begrenzt sind, wird eine frühzeitige Buchung dringend empfohlen. Du erreichst die Tourist-Information für weitere Informationen oder Reservierungen auch telefonisch unter der Nummer 09721 – 513600. Alle Führungen bieten dir die Möglichkeit, die Stadt Schweinfurt aus völlig neuen und spannenden Perspektiven zu entdecken.
