Ganz entspannt zu den schönsten Orten der Region: Die Freizeitbussaison 2026 startet am 1. Mai
BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Pünktlich zum Maifeiertag nehmen die Freizeitbusse im Landkreis wieder ihren Betrieb auf und bringen Ausflügler an Wochenenden und Feiertagen zu den regionalen Sehenswürdigkeiten.
Mit dem Start von Bäderlandbus, Sinntalbus, Kreuzberg-Shuttle und Saaletalbus setzt der Landkreis auf eine verbesserte Vernetzung. Besonders die Anschlüsse an Bus- und Bahnlinien in Bad Neustadt sowie im Raum Hammelburg wurden optimiert. Eine deutliche Aufwertung erfährt zudem das Kurstift in Bad Brückenau durch eine höhere Frequenz bei den Abfahrten und Ankünften.
Die Neuerungen der Saison 2026 im Überblick:
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Neue Liniennummern: Zur besseren Einordnung in das System des NVM-Verkehrsverbundes ändern sich die Nummern. Der Bäderlandbus verkehrt nun als Linie 790/793, der Kreuzberg-Shuttle als 791/792 und der Saaletalbus unter der Nummer 749.
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Erweiterte Erreichbarkeit durch „callheinz“: Seit Januar 2026 ergänzt der On-Demand-Verkehr das Angebot. Bewohner aus Gemeinden rund um Hammelburg, wie Diebach oder vom Forellenhof, können den flexiblen Service nutzen, um unkompliziert zu den Umstiegshaltestellen des Freizeitbusnetzes zu gelangen.
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Zusätzliche Haltestellen: Durch neue Stopps profitieren noch mehr Bürgerinnen und Bürger direkt von den touristischen Linien.
Damit bietet der Landkreis eine umweltfreundliche und entspannte Alternative zum Auto, um die Region zwischen Rhön und Saaletal zu erkunden.
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