Ganz nah am Leben: Leopoldina-Krankenhaus erhält Känguru-Stuhl für die Kinderintensivstation

SCHWEINFURT – Die Kinderintensivstation des Leopoldina-Krankenhauses in Schweinfurt freut sich über eine Spende von 1.000 Euro, die zur Anschaffung eines speziellen „Känguru“-Stuhls verwendet wurde.

Dieser Stuhl ermöglicht die sogenannte Känguru-Methode, bei der Frühgeborene direkten Haut-zu-Haut-Kontakt zu ihren Eltern haben. Diese Methode fördert die Entwicklung der Kinder, stärkt die Eltern-Kind-Bindung und hilft den Kleinsten, in der Welt anzukommen.

Ermöglicht wurde die Spende durch die Schweinfurter Konzeptkünstlerin und Ärztin Petra Blume. Im Rahmen ihres Benefizprojekts „BLUME & FRIENDS – a little bit around the world“ sammelte sie gemeinsam mit befreundeten Künstlern, der Vinothek DON RIOJA und zahlreichen Gästen die Spendensumme.

Dr. med. Johannes Herrmann, Chefarzt der Kinderklinik am Leopoldina, würdigte das Engagement von Petra Blume und ihren Mitstreitern: „Der Känguru-Stuhl ist für uns mehr als nur ein Möbelstück. Er bedeutet Nähe, Wärme und Geborgenheit – Faktoren, die für unsere frühgeborenen Patienten auf der Kinderintensivstation von unschätzbarem Wert sind. Dank seiner ergonomischen Bauweise erleichtert der Stuhl es den Müttern und Väter, ihre Kinder auch über längere Zeit stabil und sicher im Arm zu halten – ein wertvoller Beitrag zur Entwicklung unserer kleinsten Patienten.“

Auch Petra Blume, die in den 1990er Jahren selbst Ärztin am Leopoldina war, bezeichnete die Spende als Herzensangelegenheit: „Es war mir wichtig, mit Kunst und Kultur etwas Sinnvolles zu bewirken – dort, wo das Leben am zerbrechlichsten beginnt.“

Mit dem neuen „Känguru“-Stuhl zieht somit ein Stück gelebte Nähe und Unterstützung auf der Kinderintensivstation des Leopoldina-Krankenhauses ein.