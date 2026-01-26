Ganze vier Unfallflüchtige im Bereich Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Am Donnerstag, zwischen 07:30 Uhr und 16:45 Uhr, wurde in der Moritz-Fischer-Straße ein geparkter grüner Opel angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Motorhaube und am linken Radkasten in Höhe von circa 2.500 Euro.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Zeit vom 8. Januar bis zum 20. Januar wurde in der Söldnerstraße ein VW Golf beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Frontstoßstange in Höhe von circa 1.500 Euro.

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Samstag um 22:50 Uhr touchierte ein Pkw den Gartenzaun eines Anwesens in der Gartenstraße. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss in Richtung Ortsmitte. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Theresienstraße wurde durch einen bislang unbekannten Täter an einer Mercedes A-Klasse ein Reifen zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.