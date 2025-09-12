Ganztagsbetreuung 2026: Landkreis Schweinfurt unterstützt Gemeinden bei Fachkräftesuche
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt bereitet sich aktiv auf das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) vor, das ab August 2026 allen Kindern der ersten Klasse einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung gibt. Um der großen Herausforderung der Fachkräftegewinnung zu begegnen, hat der Landkreis ein neues digitales Stellenportal eingerichtet, das Gemeinden und Bewerberinnen und Bewerber zusammenbringt.
Die landkreisweite Initiative soll den 29 Gemeinden und freien Trägern dabei helfen, die erforderlichen Fachkräfte und auch Quereinsteiger für die Ganztagsbetreuung zu finden. Das neue Stellenportal unter www.landkreis-schweinfurt.de/gafoeg soll den Einstieg für beide Seiten erleichtern. Gemeinden und Träger können dort ihre freien Stellen eintragen. Interessierte Bewerber erhalten so in wenigen Klicks Auskunft über offene Positionen. Das Portal wird mit den ersten Stellenanzeigen gefüllt, sobald die derzeit laufende Bedarfsabfrage abgeschlossen ist.
Die Möglichkeiten für potenzielle Mitarbeiter sind vielfältig und reichen von ehrenamtlichen Tätigkeiten bis zu einem Umfang von 30 Wochenstunden. Der Landkreis heißt insbesondere Quereinsteiger willkommen und unterstützt sie finanziell mit vier Qualifizierungsmodulen, die für eine Tätigkeit in der Ganztagsbetreuung belegt werden können.
Für einen ersten Eindruck über die abwechslungsreiche Arbeit in der Ganztagsbetreuung können Interessierte auf der Website des Landratsamts ein Video ansehen, das in Zusammenarbeit mit Schülern der Grundschule Sennfeld entstanden ist. Das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern sieht vor, den Rechtsanspruch schrittweise einzuführen: ab dem Schuljahr 2026/27 für Erstklässler und ab 2029 für alle Grundschulkinder.
Die Betreuung umfasst dabei mindestens acht Stunden täglich an fünf Tagen pro Woche sowie zehn von vierzehn Ferienwochen. Weitere rechtliche Informationen zum GaFöG sind unter www.recht-auf-ganztag.de verfügbar.
