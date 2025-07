Garage fängt Feuer – Couragierter Anwohner handelt

BISCHOFFSHEIM IN DER RHÖN – Im Ortsteil Frankenheim kam es am Dienstagabend zu einem Garagenbrand, der bei Reparaturarbeiten an einem Motorroller ausgelöst wurde. Ein 67-jähriger Mann hatte gegen 21:45 Uhr versucht, das Fahrzeug instand zu setzen, als es zu einer Verpuffung kam und Flammen ausbrachen.

Ein 48-jähriger Nachbar bemerkte den Brand frühzeitig und griff beherzt ein. Mit einem Feuerlöscher versuchte er, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Kurz darauf trafen die Freiwilligen Feuerwehren aus Bischofsheim und Frankenheim ein und löschten den Brand vollständig.

Der Rollerbesitzer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Neustadt hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.