Garagenbrand schnell gelöscht – Brandursache bislang unklar

26. November 2025Letztes Update 26. November 2025
Foto: 2fly4
WALDBÜTTELBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagvormittag kam es in der „Alte Poststraße“ zu einem Garagenbrand, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Am Abend brach an derselben Garage erneut ein Feuer aus. Der Dachboden brannte vollständig aus, der Sachschaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Der erste Brand wurde am Dienstag gegen 10:30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehren Waldbüttelbrunn, Höchberg, Zell am Main und Hettstadt waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Gegen 18:30 Uhr brach an der Garage erneut ein Feuer aus, das ebenfalls schnell gelöscht werden konnte. Der Gebäudeschlüssel wurde sichergestellt und der Brandort versiegelt.

Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg.

