Garageneinbrecher in der Rittergasse gesucht – Wer kann Hinweise geben?

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026
Bild von Joe auf Pixabay
SCHWEINFURT / INNENSTADT. In der Rittergasse hat ein Unbekannter sich gewaltsam Zutritt zu einem Garagenraum verschafft. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

