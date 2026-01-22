Garageneinbrecher in der Rittergasse gesucht – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT / INNENSTADT. In der Rittergasse hat ein Unbekannter sich gewaltsam Zutritt zu einem Garagenraum verschafft. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.