Garten-Abfall-Sammelplätze öffnen wieder

SCHWEINFURT – Ab Samstag, 01. März, sind die Garten-Abfall-Sammelplätze am Alten Wartweg, an der Ernst-Paul-Straße sowie an der Kompostanlage Euerbacher Weg wieder regulär geöffnet.

Öffnungszeiten der Sammelplätze:

Mittwoch & Freitag: 15:00 – 18:00 Uhr

15:00 – 18:00 Uhr Samstag: 10:00 – 16:00 Uhr (Alter Wartweg bis 18:00 Uhr)

Ganzjährig können Gartenabfälle auch am Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße 13 entsorgt werden:

Montag bis Freitag: 08:00 – 16:00 Uhr

08:00 – 16:00 Uhr Samstag: 08:00 – 12:00 Uhr

Für weitere Informationen steht die Abfallberatung unter Tel. 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.