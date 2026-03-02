Auto IU

Gartenabfall-Sammelplätze öffnen wieder

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Bild von M W auf Pixabay
SCHWEINFURT – Ab Mittwoch, den 04. März, stehen dir die Gartenabfall-Sammelplätze am Alten Wartweg, an der Ernst-Paul-Straße sowie an der Kompostanlage in der Euerbacher Straße wieder für die reguläre Entsorgung zur Verfügung. Die Stadt Schweinfurt bietet diesen kostenfreien Service an, um eine ordnungsgemäße Verwertung von Gartenabfällen sicherzustellen und das natürliche Ökosystem vor illegalen Ablagerungen in Wald und Flur zu schützen.

Die Sammelplätze haben zu folgenden Zeiten für dich geöffnet:

Bitte beachte, dass das Entsorgen von Grünabfällen in der freien Natur streng verboten ist, da dies den heimischen Lebensräumen massiv schaden kann. Nutze daher dieses offizielle Angebot, um deine Gartenabfälle fachgerecht loszuwerden.

Solltest du Fragen zur Entsorgung haben, hilft dir das Team der Abfallberatung gerne weiter. Du erreichst die Mitarbeiter telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail unter abfallberatung@schweinfurt.de.

