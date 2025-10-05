Gartenhütte abgebrannt – weitere Gebäude beschädigt – Kripo ermittelt

MAINASCHAFF – Am Donnerstagabend ist in der Bahnhofsstraße in Mainaschaff ein Gartenhaus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und vollständig niedergebrannt.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch umliegende Gebäude beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Mitteilung über das Brandgeschehen ging gegen 18:55 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das obere Stockwerk der Gartenhütte bereits in Vollbrand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mainaschaff und Kleinostheim konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.