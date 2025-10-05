Auto IU

Gartenhütte abgebrannt – weitere Gebäude beschädigt – Kripo ermittelt

5. Oktober 2025Letztes Update 5. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
Eisgeliebt

MAINASCHAFFAm Donnerstagabend ist in der Bahnhofsstraße in Mainaschaff ein Gartenhaus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und vollständig niedergebrannt.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch umliegende Gebäude beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Mitteilung über das Brandgeschehen ging gegen 18:55 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das obere Stockwerk der Gartenhütte bereits in Vollbrand.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mainaschaff und Kleinostheim konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Krapfenschmaus 2025
Kirchweih Grafenrheinfeld 2025
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. Oktober 2025Letztes Update 5. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)