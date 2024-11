Gartenhütte abgebrannt – Wohnhaus beschädigt – Kripo ermittelt

VOLKACH, OT DIMBACH, LKR. KITZINGEN – Holzschuppenbrand verursacht Schäden an Wohnhaus

Am Freitagabend kam es in Dimbach zu einem Brand, bei dem ein Holzschuppen vollständig niederbrannte und ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt wurde. Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt, die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

Gegen 18:30 Uhr ging die Mitteilung über den Brand im Nordring ein. Der Holzschuppen stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen teilweise auf die Fassade des benachbarten Wohnhauses über und beschädigten auch den Dachstuhl. In dem Schuppen gelagerte Gasflaschen verpufften durch die Hitze, was zu deutlichen Knallgeräuschen führte.

Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Bewohner des Wohnhauses wurden vor Ort vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache. Der entstandene Sachschaden ist aktuell Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.



