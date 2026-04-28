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Gartenhütte durch Brand vollständig zerstört – Ursache vermutlich technischer Defekt

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026
Gartenhütte durch Brand vollständig zerstört – Ursache vermutlich technischer Defekt
Symbolbild: 2fly4
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BAD KISSINGEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Oberen Saline im Stadtteil Hausen eine Gartenhütte in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Gegen 23:00 Uhr ging die Meldung über das Feuer bei der Integrierten Leitstelle ein. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Den Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Kissingen und Hausen gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

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Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat.

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