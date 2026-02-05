Gartenhüttenbrand in Kleingartenanlage
WÜRZBURG – Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ist in einer Kleingartenanlage in der Stettiner Straße eine Gartenhütte vollständig abgebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, woraufhin umgehend ein Löschangriff mit zwei Strahlrohren eingeleitet wurde.
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da eine Photovoltaikanlage mit zugehörigem Pufferspeicher auf dem Dach verbaut war. In Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren aus Randersacker und Lindelbach musste die Hütte weiter geöffnet werden, um alle Glutnester effektiv abzulöschen.
Nach etwa drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden; verletzte Personen gab es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.
